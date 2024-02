L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha analizzato la sconfitta contro l'Udinese ai microfoni di DAZN.- 'E' un momento un pò particolare, abbiamo fatto un punto in tre partite e dobbiamo rimanere sereni, abbiamo un obiettivo importante da raggiungere che è quello della Champions. Sono stati 15 giorni non bellissimi, con l'Empoli siamo rimasti in dieci e abbiamo preso un gol balordo, oggi l'Udinese non ha mai avuto occasioni. I ragazzi stanno facendo un campionato importante e. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, l'Udinese difende bene a quando hai l'occasione devi far gol. Dalla parte sinistra riuscivamo a creare di più'.- 'Ci sono stati pochi inserimenti, abbiamo avuto situazioni favorevoli e se non sblocchi la partita poi si complica tutto. L'Udinese fuori casa aveva perso solo 4 volte in 12 partite, facendo 7 pareggi e una vittoria. Non abbiamo allungato sulla quinta e ora dobbiamo riprendere a lavorare, l'ambizione di stare dietro all'Inter per noi era uno stimolo importante, ma è stata costruita per vincere, sin da quando è arrivato Conte. La Juve ha iniziato un percorso diverso e l'obiettivo è quello di arrivare in Champions, pure lo scorso anno c'eravamo arrivati'.- 'Simone sta facendo un grandissimo lavoro, ma non è che quando dico le cose sono un matto. Abbiamo vinto 9 scudetti ed eravamo la squadra più forte, così come lo è l'Inter ora, fare 60 punti con una partita in meno vuol dire avere dei ritmi straordinari e faccio solo i miei complimenti a loro. In tempi non sospetti dissi anche che il Milan sarebbe rientrato. Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora ma bisogna continuare a fare lo stesso. Quando una squadra fa quello che stanno facendo loro vanno fatti i complimenti'.- 'Di giovani me ne sono passati per le mani ed è normale che hanno bisogno di crescere. Ci sono momenti che sembrano straprdinari e momenti che non li riconosci, è normale che a Milano potevamo fare di più ma avevamo una squadra straordinaria davanti, oggi è capitato questo incidente di percorso. L'obiettivo c'è e bisogna raggiungerlo. Non dobbiamo guardare la classifica ma fare più punti possibile'.- '. Col senno di poi non si va da nessuna parte. La questione è semplice, a tutti piace vincere, stiamo andando anche oltre le aspettative. Quello che facciamo sono i valori che abbiamo'.