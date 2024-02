Massimilianoha analizzato il pareggio della Juve contro il Verona ai microfoni di DAZN.- "nonostante le situazioni favorevoli che abbiamo avuto alla fine.e questo pareggio ci serve per preparare al meglio la gara contro il Frosinone. Contro l'Udinese abbiamo avuto 5 o 6 occasioni dove non abbiamo fatto gol, qui ci possiamo lavorare. Non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento che ci consente di portare a casa partite che prima risucivamo a fare. Veniamo da 2 punti in 4 partite ed è giusto darsi una riordinata per riprendersi al meglio".- "La sensazione era che loro ripartivano senza fermarli a metà campo e questo non deve accadere. Abbiamo sbagliato tecnicamente nel primo tempo, ma sono più arrabbiato per la circostanza difensiva che fino a questo momento non c'era.Oggi avevo in testa questa idea, invece siamo andati sul 2-2 e ci siamo messi con un altro sistema. Nel calcio devi correre molto e lavorare di squadra, con calma bisogna ripartire e riprendere a vincere già domenica contro il Frosinone".- "Nel calcio succede l'imponderabile. Ci sono andate a favore le cose nei primi 4 mesi,non dobbiamo pensare di essere già in Champions e fino a quando non ci sarà la matematica dobbiamo lavorare. Bisogna tornare a lavore con serenità ma questo i ragazzi lo sanno".- "Non so quanto ha inciso,. Abbiamo fatto 2 punti in 4 partite e bisogna resettare, non è che quando vogliamo accenderci lo facciamo, bisogna riprenderci piano piano. La squadra fa ma non basta".- "Vlahovic ha fatto una buona gara. Ma la buona partita è stata fatta, solo che non basta per vincere".