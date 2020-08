Daniele Massaro, ex esterno del Milan e della nazionale, commenta a TMW la stagione della Juve e di Maurizio Sarri: "Vince sempre chi è più bravo e la Juventus quest'anno è stata la squadra più continua. Adesso vediamo cosa farà in Champions".



SULLA STAGIONE DI SARRI - "Se viene giudicato per i risultati, non dobbiamo dimenticare che la Juventus si è portata a casa lo scudetto. Forse in queste ultime partite i bianconeri hanno faticato un po' forse a causa di una preparazione mirata per la Champions League".