Moretto - Possibile ritorno di Massara alla Roma: la situazione ds della Juventus

Sono giorni importanti per la Juventus e per il suo futuro. Il mercato, dopo la prima finestra speciale dedicata al, deve ufficialmente ripartire, ma la società bianconera non ha mai smesso di pensare alla prossima stagione. Il dg Damien Comolli sta lavorando su diversi fronti, dal campo - con i discorsi sui rinnovi e sulle cessioni - alla dirigenza.Proprio in questo contesto, la Juve sta cercando due figure per i ruoli di direttore sportivo e direttore tecnico, con diversi cambiamenti nelle scorse settimane. Uno dei nomi che inizialmente sembrava vicino ai bianconeri era, che ha ricoperto il ruolo di ds al Milan per quattro stagioni, e nell'ultima annata è stato al Rennes.

Massara-Roma: la situazione

Le ultime sul prossimo ds della Juventus

Il suo nome, però, è gradualmente sceso nelle quotazioni e secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ci sarebbero valutazioni in corso per un suo ritorno alla Roma.Massara potrebbe tornare alladopo 6 anni. La sua storia in giallorosso è cominciata nel 2011, e da allora ha ricoperto diversi ruoli, da responsabile dell'area scouting a direttore sportivo, fino alla carica di segretario generale. Il dirigente nato a Torino ha vissuto due avventure alla Roma, dal suo arrivo fino al 2017, per poi tornare nel 2018 fino al 2019, anno in cui si trasferì alA distanza di sei anni, dunque, ci potrebbe essere ancora una pista giallorossa nel suo futuro. Al momento ci sono valutazioni in corso su di lui, ma le quotazioni per un suo passaggio alla Juventus, dunque,Gli altri nomi circolati intorno all'ambiente Juventus erano quelli di Diego Lopez (ex Lens) e Salihamidzic, che ha un passato in bianconero da giocatore, mentre ha lavorato come direttore sportivo al Bayern Monaco. Proprio come per, però, al momento i loro due profili sembrano allontanarsi dall'orbita di Torino, e dunque la domanda sorge spontanea: ci sono altri candidati?Se da un lato Comolli ha dichiarato di avere le idee chiare, dall'altro non sono da escludere totalmente ulteriori profili: dal ds del Genoa, anche lui con un passato alla Juventus, a, rispettivamente direttore sportivo dell'AEK Atene (ed ex Juventus) e direttore tecnico della Fiorentina, passando per il ds del Monza, responsabile dell'area scouting del PSG.Insomma, il nodo direttore sportivo verrà sciolto nelle prossime settimane, e Damien Comolli sta lavorando continuamente - e questo è uno dei motivi della sua presenza ain questi giorni - per fornire alla Juventus le basi solide di cui ha bisogno.





