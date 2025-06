Getty

, ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo direttore sportivo delladopo essere stato valutato anche dalla Juventus , si è presentato parlando ai canali del club giallorosso, iniziando a mettere qualche punto fermo su quello che sarà il suo lavoro: "Tornare in questo club è motivo di grande orgoglio, alla Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera legandomi alla città e alla tradizione della società. Al di là del sentimento conservato in questi anni, non vedo l'ora di riabbracciare la sfida sportiva che attende tutti noi", le sue parole.

Massara-Roma, le parole

- "È di valore e lo ha dimostrato nell'ultima parte di stagione coi risultati. Ci sono molti giocatori forti, siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte".- "È una cosa di cui abbiamo bisogno, dobbiamo essere tutti esigenti verso noi stessi e Gasperini impersonificherà questo spirito nel modo migliore. I suoi risultati di questi anni sono straordinari e siamo convinti che potrà dare una chiarissima identità alla squadra e portare quello spirito che tutti cerchiamo".- "Si parla tanto, siamo a conoscenza che ci sono paletti stringenti col FFP. Lavoreremo nella direzione della sostenibilità ma comunque con cose funzionali alla crescita della squadra. Cercheremo giocatori utili, funzionali e forti. L'obiettivo è costruire una Roma sempre più forte".- "Sono molti anni che la Roma non gioca in Champions League e questo è un peccato. Non è il momento di fare proclami, è solo il momento di lavorare".- "Sento una grande fiducia da parte dei tifosi della Roma, dalla Roma e dal gruppo di lavoro, e questo ci spingerà a fare sempre meglio per regalarci le soddisfazioni che tutti meritano".