Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma, è ufficiale: il comunicato

La Roma, dopo l'addio di Florent Ghisolfi, ha ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo. Si tratta di Frederic Massara che torna in giallorosso, in qualità di ds, dopo la precedente esperienza.Nel 2016 era stato scelto per ricoprire il ruolo di direttore sportivo alla Roma, in sostituzione di Walter Sabatini, salvo poi lasciare l’incarico il 1 settembre 2017 per seguire lo stesso Sabatini nell’esperienza di coordinatore dell'area tecnica delle squadre di Suning, l’Inter e il Jiangsu Suning, dove rimarrà fino al 29 marzo 2018.

Il comunicato della Roma

Il 1º giugno dello stesso anno torna alla Roma in veste di segretario generale, e l'8 marzo 2019 viene nuovamente nominato direttore sportivo in seguito alla risoluzione consensuale fra la società e il suo predecessore Monchi. Il 5 giugno 2019, la Roma e Massara risolvono consensualmente il loro rapporto. Dopo le esperienze al Milan e al Rennes, ecco il nuovo ritorno nella capitale."L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club.Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica.Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso.Bentornato a Roma!"