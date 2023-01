Come racconta Gazzetta,è il profilo giusto per la Signora, conosce quattro lingue (oltre al francese che padroneggia come l’italiano grazie alle origini della mamma, anche inglese, tedesco e spagnolo) e anche Torino, dove è nato e ha studiato. Lui ed Allegri sono stati compagni di squadra e l’aneddoto più curioso che li riguarda lo racconta spesso Pierpaolo Marino, allora dirigente del Pescara: il tecnico Giovanni Galeone voleva Massara, ma per riuscire a strapparlo al Pavia Marino accettò di prendere un altro giovane, Allegri, che Galeone all’inizio non voleva ma poi se ne innamorò in pochi giorni.