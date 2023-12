Già durante la partita era evidente come Davide Massa, arbitro di Genoa-Juve, avesse commesso degli errori, in collaborazione con Fabbri, al Var. Dal rigore netto non concesso per il fallo di Bani con il braccio alla mancata espulsione di Malinovskyi nel finale. Ma non solo, in generale è mancata l'uniformità nelle sue decisioni.I giornali evidenziano la serataccia per l'arbitro, che prende 4 sul Corriere dello Sport. Stesso voto per Fabbri. Leggermente meno "duro" Tuttosport; è 4,5 il voto per Massa. Prestazione insufficiente anche per la Gazzetta dello Sport, anche se in questo il caso il giudizio è ben diverso (così come il voto, 5,5).