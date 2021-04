1









Fiorentina-Juventus è stata una partita tutto sommato diretta correttamente dal sestetto arbitrale, dove gli episodi da moviola si concentrano al 27’, quando Rabiot tocca la palla con il braccio in un contrasto aereo con Vlahovic. Massa inizialmente lascia correre ma, dopo essere stato richiamato a monitor dal Var Giacomelli, concede il calcio di rigore. Prima di questo, qualche accenno di protesta da parte dei giocatori viola per un contatto in area tra Bonucci e l’attaccante serbo: tutto regolare, anche se il Corriere dello Sport solleva il dubbio



Sfoglia la gallery per vedere la moviola dei giornali