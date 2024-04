L'accusa di stupro dall'ex fidanzata



Il carcere e il processo



Il Manchester United lo lascia partire



L'arrivo al Getafe

Un'altra occasione per brillare:non chiede altro. Dopo essere stato la stella più lucente tra i giovani del Manchester United, il giovane attaccante - appena 2001 - vuole il riscatto, ma sempre lontano dall'Inghilterra, dove sa di non poter più trovare la continuità generata dalla serenità.Il motivo? Laè stata a lungo nell'occhio del cliclone e dei media britannici. Eccola, spiegata.Il calvario diha avuto inizio oltre due anni fa, nel mese di gennaio del 2022, quando la sua allora, ma anche attuale, fidanzata Harriet Robson ha pubblicato una serie di fotografie sul proprio profilo Instagram.Queste immagini mostravano lividi, escoriazioni e varie ferite che la stessa Robson affermava essere state procuratele dal calciatore.L'attaccante classe 2001 viene immediatamente arrestato edal, dove Mason era tra i giocatori più importanti.Dopo un anno, tutte le accuse a suo carico, comprese quelle di tentato stupro e violenza aggravata, vengono ritirate, poiché la fidanzata, nel frattempo riavvicinatasi al calciatore di origini giamaicane,Inoltre, la fidanzata aspetta un bambino da, nato proprio nel luglio del 2023 e annunciato dalla coppia via social.Nell'estate scorsa, ilprende in considerazione il reintegro dinella squadra, ma la decisione, che non è ben accolta dallo staff e dai dipendenti del club, i quali, porta alla conclusione che sia meglio per entrambe le parti separarsi. Così, è lo stesso Greenwood a annunciare tramite un post su Instagram la fine della sua relazione con i Red Devils, dopo 16 anni di permanenza nel club."Capisco che le persone mi giudicheranno per quello che hanno visto e sentito sui social media, e so che penseranno al peggio. Sono stato educato a sapere che la violenza o l'abuso in qualsiasi relazione è sbagliato, non ho fatto le cose di cui sono stato accusato e a febbraio sono stato assolto da ogni accusa. Tuttavia, accetto pienamente di aver commesso degli errori nella mia relazione e mi assumo la mia parte di responsabilità. Sto imparando a capire le mie responsabilità per dare il buon esempio come calciatore professionista, e sono concentrato sulla grande responsabilità di essere un padre, oltre che un buon partner. La decisione di oggi è stata parte di un processo di collaborazione tra il Manchester United, la mia famiglia e me. La decisione migliore per tutti noi è continuare la mia carriera calcistica lontano dall'Old Trafford, dove la mia presenza non sarà una distrazione per il club. Ringrazio il club per il loro sostegno da quando sono entrato a sei anni. Ci sarà sempre una parte di me che farà parte di loro".Il percorso difficile persembra culminare proprio in, poiché nonostante sia stato assolto, il mondo del calcio gli ha voltato le spalle. Le accuse erano troppo gravi e le immagini diffuse sui social troppo pesanti. Persino il club che lo ha formato non ha potuto fare a meno di allontanarlo. Sebbene il suo talento fosse indiscutibile, la pubblicità negativa derivante da un suo possibile ingaggio ha scoraggiato i club interessati, sia in Inghilterra, con diverse squadre di Premier League che si sono tirate indietro, sia all'estero.Anche in Italia, nella Serie A, c'erano stati dei pensieri su di lui, ma laha smentito categoricamente la possibilità di ingaggiarlo. In breve, sembrava che nessuno volesse più Greenwood, ma forse sarebbe giusto concedergli un'altra possibilità.Alla fine,, e ha avuto ragione: ha dimostrato di valere doppia cifra e si è rivelato un Greenwood rinato. Persino la Juventus ha mostrato interesse nei suoi confronti , segno che il suo talento è ancora riconosciuto.