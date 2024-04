Questa settimana laha subito due delusioni nel mercato degli esterni offensivi. Il brasiliano, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno, ha optato per un ritorno in patria al Palmeiras anziché unirsi alla Vecchia Signora. Nel frattempo, la Lazio ha reagito blindando un altro suo talento, Mattia Zaccagni, con un nuovo contratto fino al 2029, sottraendolo così all'interesse della Juventus.Il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, sembra ora orientato a concentrarsi su due giovani talenti nel mercato estero. Uno di questi è l'inglese, classe 2001, attualmente in prestito al Getafe ma di proprietà del Manchester United. Greenwood rappresenta una prospettiva interessante per rafforzare il reparto offensivo della Juventus con la sua giovane età e il suo potenziale.