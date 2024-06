Intervenuto ai microfoni di Marca, il presidente delAngelha fatto un annuncio sul futuro di Mason, obiettivo di mercato dellareduce da un periodo di prestito proprio nella squadra spagnola. Ecco le sue parole: "Speriamo di avere presto buone notizie su Greenwood. La stampa dice che ha molte offerte, noi seguiremo quello che ci dirà il Manchester United. Ogni giorno che passa ha più possibilità di rimanere qui… dobbiamo essere cauti. Adesso il ragazzo è in vacanza, il suo contratto scade il 30 giugno e lo United deve decidere. Non so se per venderlo. Il ragazzo è felice qui e vuole giocare in un grande club, ma se resta qui è felice".