Ha fatto discutere la reazione di Marco Masini, cantante in gara a Sanremo e tifosissimo della Fiorentina, alla gag di Amadeus con Georgina Rodriguez. "Nei panni di Ronaldo sarei stato più delicato e invece della maglia della Juventus avrei portato ad Amadeus quella del Portogallo - le parole del performer a La Nazione -. Non è perché sono della Fiorentina, ma la grandezza della Juve dipende anche dal nostro Paese, che non permette ad altre città di costruire un indotto calcistico, con la costruzione ad esempio di stadi adeguati".