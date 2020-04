Ronaldo in prima linea. Come sempre. Il fuoriclasse portoghese è sceso nuovamente in campo nella lotta al Coronavirus, e ha deciso di aiutare il sistema sanitario portoghese con un'iniziativa per la comunità dui Guimaraes. Con Jorge Mendes e Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, hanno partecipato al progetto del Vitoria (squadra locale della Liga Portoguesa) per realizzare un centro di monitoraggio per l'unità di terapia intensiva.



ALTRI GESTI - E' solo l'ultimo gesto, questo. CR7 ha contribuito a realizzare tre reparti di terapia intensiva: due all'Ospedale di Santa Maria di Lisbona, un altro a Oporto, all'Ospedale di Santo Antonio. Ha inoltre donato 150mila mascherine protettive alla stessa struttura. Cinque ventilatori a Madeira e al suo ospedale di Funchal, città dov'è nato e dove sta trascorrendo il suo periodo di isolamento forzato.