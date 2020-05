Sfoglia la GALLERY per leggere tutti i commenti

Tiene banco la questione mascherine. Infatti, il governo aveva promesso che si sarebbero potute trovare a 50 centesimi nelle farmacie, ma si è aperta una frattura con le case farmaceutiche che le producono. Una frattura che andrà risanata al più presto, specialmente alla luce dell'insistenza di chi, sui social e non solo, sta protestando sulle incongruenze tra parole e fatti.Così, su Twitter, sono in tanti a far sentire la propria "voce", sia contro lo Stato, sia pure contro chi ne fa un uso scorretto. "​Mascherine a prezzo ridotto praticamente inesistenti. Se chiedi informazioni ti guardano malamente. Mascherine filtranti ffp2 quasi €10" scrive un utente su Twitter. "Vediamo quanto tempo devo aspettare... Quelle che avevo ordinato sono nel limbo delle spedizioni da più di 1 mese" scrivono ancora, sottolineando tutte le difficoltà di adeguarsi alle nuove misure.