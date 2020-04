Crisi di mascherine e allora parte il mercato secondario. Sembra scontato, non dovrebbe esserlo mai. Capita però che la Guardia di Finanza di Frascati scopra una rivendita di Ciampino: sul 'banco virtuale' una serie di mascherine protettive in stoffa, senza il marchio CE, ma soprattutto con i colori e i loghi delle squadre più note della Serie A.



ANCHE LA JUVE - Inter, Milan, Juve e Napoli. Queste, le principali squadre presenti sulle mascherine. Tutte sequestrate nell'ambito del piano messo in atto per contrastare i comportamenti illegali: non è la prima volta che il mercato parallelo sfrutti l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus per un profitto incontrollato. Probabilmente, non sarà l'ultima.