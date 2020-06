Mascherine contraffatte. Di questi tempi, non una novità. La Guardia di Finanza di Bronte, paese in provincia di Catania, ha sequestrato oltre 700 mascherine lavabili e i macchinari atti a realizzarle. Dal sito ufficiale della GDF di Catania, le suddette mascherine riproducevano in maniera oggettivamente illegale il marchio del club torinese. Non solo: erano pronte alla vendita anche mascherine di altre squadre. Tutto ovviamente senza rispetto delle normative e senza bollino di certificazione. Contraffatte.