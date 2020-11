Quattro anni fa. Nell’estate esaltante della Juventus sul mercato, chiusa solo col boccone amaro di Axel Witsel ma anche con l’arrivo di Cuadrado, c’è qualcosa che è rimasto davvero indigesto. Un’operazione che poteva essere quella perfetta, ideale: la Juve voleva davvero prendere Javier Mascherano, che proprio oggi ha annunciato il ritiro dal calcio, a 36 anni. E in pieno giugno scorso ci è andata vicina, molto vicina, perché il Jefecito aveva già detto sì al progetto bianconero dopo due incontri faccia a faccia tra il suo agente e i dirigenti della Juventus.



L'ACCORDO TROVATO - Proprio in occasione di quei faccia a faccia con il ds Paratici infatti tutto era già stato sistemato sotto l’aspetto economico e del potenziale contratto. Non solo: Mascherano ha manifestato da subito la sua volontà di tornare a giocare da centrocampista, un’idea che Luis Enrique non gli ha appoggiato in questi anni al Barcellona. La Juve ha offerto carta bianca, gli ha proposto un ruolo da leader in una squadra costruita per puntare anche alla Champions League, un progetto stimolante che Mascherano aveva visto subito di buon occhio. Anche dopo qualche telefonata tra amici ed ex compagni, tanto da aver tirato più di una stoccata al Barça dal ritiro dell’Argentina per la Copa America. Non era un caso.