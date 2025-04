Marwin Schmitz per la Juventus del futuro? Chi è il giovane regista che sta spiccando il volo in Germania

Chi è Marwin Schmitz

Laha messo nel mirino un "altro" Kenan Yildiz. In sostanza, un giovane prospetto che sta iniziando ad accendere su di sé i riflettori delle big europee ed è potenzialmente destinato a un grande futuro.Il suo nome è, ha 18 anni (è nato il 7 gennaio 2007) e in campo non gioca nello stesso ruolo del turco, bensì è un centrocampista d'ordine, un regista, che in Germania, casa sua, paragonano già a, una delle colonne del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Nei mesi scorsi ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista fino al 2027 con la squadra nella quale è cresciuto, il, ma la sua carriera sembra destinata a svilupparsi altrove, e con ambizioni più importanti.

Schmitz si è messo in evidenza inizialmente con le formazioni Under 17 e successivamente con l'Under 19 del club di Amburgo. Nel corso di questa stagione, è stato poi inserito nella rosa del, la seconda squadra del club che milita nella Regionalliga Nord, corrispondente al quarto livello del calcio tedesco. Il giovane classe 2007 ha collezionato finora 23 presenze, contribuendo anche con due assist per i compagni. Nel frattempo ha avuto modo di allenarsi anche con la Prima squadra del St. Pauli, attualmente impegnata nella lotta per una salvezza storica. Pur non avendo ancora fatto il suo debutto ufficiale, è stato convocato in dieci occasioni, e non si esclude la possibilità che possa essere impiegato nelle ultime tre giornate della Bundesliga: un eventuale esordio potrebbe concretizzarsi una volta scongiurato definitivamente il rischio della retrocessione.Schmitz è un centrocampista centrale puro, dotato di una notevole struttura fisica (ancora in fase di costruzione, vista l'età), che abbina a buone qualità tecniche. Il classe 2007, alto un metro e 80, si distingue per le sue spiccate capacità difensive, che lo rendono un mediano molto promettente. A completare il suo profilo ci sono un'eccellente visione di gioco e una personalità matura, elementi che ne aumentano il valore complessivo. La versatilità è un altro dei suoi punti di forza: all'occorrenza può essere impiegato anche come difensore centrale o terzino sinistro, offrendo così soluzioni alternative alla propria squadra. Il suo è dunque un approccio moderno al ruolo, a cui unisce qualità e pulizia di passaggio. E chi lo ha allenato e lo conosce sostiene che sia pronto per il salto anche dal punto di vista caratteriale.Attualmente il valore di mercato di Schmitz è inferiore al milione di euro, addirittura si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. Tuttavia, è lecito aspettarsi che il St. Pauli richieda una cifra ben più alta per lasciarlo partire, considerando l'ampia attenzione che il giovane tedesco sta ricevendo da numerosi club europei. La Juventus, in particolare, dovrà affrontare una forte concorrenza per lui, come riportato da Tuttosport: su Marwin hanno messo gli occhi soprattutto diverse società della Bundesliga tra cui, ma anche ilin Premier League.Sempre secondo il quotidiano, il club bianconero avrebbe già un piano chiaro per il giovane talento: Schmitz approderebbe inizialmente alla, seguendo lo stesso percorso intrapreso in passato dallo stesso Yildiz, ma anche da altri talenti in rampa di lancio come Matias Soulé, Dean Huijsen ed Enzo Barrenechea. Un cammino che stuzzica il ragazzo, che sembra già tentato da un'esperienza in Italia e dal progetto della Vecchia Signora.L'idea della Juventus, chiaramente, sarebbe quella di provare ad anticipare la concorrenza, come era riuscita a fare con gli altri giovani citati, per evitare che il prezzo di Schmitz salga in maniera importante e si scateni un'asta. Le strategie della prossima estate dipenderanno però in gran parte dalla qualificazione alla prossima Champions League, e dunque dalle risorse a disposizione per rinforzare la squadra in vista della stagione 2025-26.





