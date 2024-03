"92:49 - Quello di Adamdopo 92:49 è il gol più tardivo subito dallain Serie A a partire dalla rete di Sergej, sempre con la, il 16 maggio 2022 (95.01 in quel caso), esclusi autogol. Extremis". È una delle statistiche che riporta Opta dopo il match dello stadio Olimpico, che ha coinciso con la sconfitta dei bianconeri per 1 a 0. I biancocelesti, con Igor Tudor al debutto in panchina, hanno avuto (anche) il merito di crederci fino alla fine, arrivando a segnare una rete decisiva proprio all'ultimo respiro e strappando tre punti fondamentali.