Giovanni Martusciello, allenatore della Juventus in assenza di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro il Napoli:



IL CALO - "Il calo fisico è stato importante, si gioca contro una squadra forte come il Napoli, e ci hanno messo in difficoltà. C'è da risaltare però quell'ora di gioco in cui si poteva concretizzare di più. Dopo il 3-0, complice anche una condizione precaria e un problema anche di tipo mentale, abbiamo ragionato in maniera sbagliata e ci hanno fatto male".



I GOL - "Quando si commettono errori di posizione e di reazione, questi sono i risultati. Risalterei, però, l'ottima prima ora iniziale. Un po' di paura ha poi fatto tutto il resto dopo il 3-0. Questo è un gruppo che non molla mai, nelle difficoltà si esalta. Si è lavorato su caratteristiche dei singoli, dove prima c'era un pre-concetto. Siamo rimasti piacevolmente colpiti da come cambiano velocemente, in particolare Pjanic".



USCITE DAL PORTIERE - "Stiamo lavorando molto su questa fase di gioco, la fortuna è avere a disposizione una qualità individuale molto alta. L'abbiamo fatto molto bene, andiamo in quella direzione. L'errore fa parte del gioco".



I SINGOLI - "Qui la qualità è molto alta, attingeremo a tanti calciatori. Non si deve perdere l'identità di squadra, qualsiasi cambiamento sarà mirato. Si deve attingere a tanti giocatori che hanno avuto poco spazio fin qui".



DE LIGT - "E' ancora un pochino indietro, è un ragazzo che viene da una squadra differente in un campionato difficile. Ha grande intelligenza, ha fatto un'ora abbondante molto buona e poi è venuto meno, anche di condizione. E' un difensore di altissimo livello, ve lo assicuro".



SARRI - "Dice che ora tutti i giornalisti sono contenti del calcio dei 7 gol, ma lui non è assolutamente contento. Preferiva un 4-0".