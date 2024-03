Nella giornata odierna la Lazio ha annunciato ufficialmente l'assegnazione della panchina a Giovanni Martusciello, che tramite i canali della società ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.'Ho dato la mia disponibilità alla Società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso'.