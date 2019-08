Giovanni Martusciello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per l'analisi della vittoria della Juventus sul Parma per 1 a 0. Ecco, di seguito, le parole del vice di Maurizio Sarri.



PARTITA - "Sicuramente la condizione climatica ci ha portato a fare alcuni errori, però abbiamo fatto un primo tempo di livello. Siamo stati bravi a chiudere dove il Parma sa far male, Parma che ha stretto ulteriormente le linee nel primo tempo. Nel secondo tempo c'è stato un calo, qualche imperfezioni ma una gara equilirata. Ripartiamo dal grande primo tempo, con l''obiettivo di concretizzare le tante occasioni, ma la prima partita serve anche a capire come sta la squadra"



ZOCCOLO DURO - "La squadra è composta da campioni, l'età avanzata è stata una questione di scelte, che sono ricadute su giocatori più esperti. Il campionato è lungo, ci sono tante partite ed il campo di oggi è un campo difficile. Negli ultimi anni la Juve ha sempre faticato, bisognava vincere e abbiamo scelto la squadra apposta"



SARRI - "L'ho sentito all'intervallo, poi dopo a fine partita. Da perfezionista chiaramente si è incavolato, ma ècontento per i 3 punti, anche se ha sottolineato gli errori che ci sono stati" SARRI 2 - "È migliorato in alcuni aspetti, ha diminuito le sigarette,ed è più partecipe con la squadra. Fa colloqui individuali che prima delegava ai collaboratori, ha imparato a confrontarsi con i campioni. È importante per la sua crescita gestire una situazione delicata, ma è presente ai meccanismi di campo, a volte si lascia alle spalle cose che complicano, ora no. È migliorato, anche con i suoi difetti da toscano. Ragazzi hanno accettato il suo metodo, ora lavoriamo per migliorare ciò che manca"



TRIDENTE - Higuain scelto per una questione di esperienza nel ruolo, con "qualche altra pedina sarebbe stato un rischio in una partita contro una squadra così organizzata. Higuain affine a CR7? non lo so, va vista nel tempo, Higuain vale Dybala e viceversa, bisogna vedere contro chi si gioca, dipende dall'avversario"



CAMBI - "La squadra era in difficoltà fisicamente, anche se i giocatori che sono entrati si sono adeguati alle soluzioni individuali e non di squadra, tante giocate sbagliate, stanchezza e caldo"