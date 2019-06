Maurizio Sarri e uno staff formato famiglia. Il nuovo allenatore della Juventus è uno che vive in curiosa simbiosi con la gente che lavora con lui - come scrive la Gazzetta dello Sport - più che collaboratori, fedeli compagni di viaggio. Ecco perché il suo staff in bianconero prende forma e vede molti volti noti: il primo è quello del vice Giovanni Martusciello, già visto con lui ad Empoli, con Andrea Barzagli che potrebbe guidarli nel mondo Juve. Alcuni resteranno, come il capo-preparatore atletico Andrea Pertusio, vice di Simone Folletti in epoca allegriana, e ora titolare e Claudio Filippi, preparatore dei portieri dal 2010. Da Londra, invece, arriveranno Massimo Nenci, aiuto per l'allenamento di Szczesny, e Gianni Picchioni, nuovo scout. Poi ancora, ecco i possibili fitness coach: Marco Ianni, colui che esultò in faccia a Mourinho in Chelsea-United, Davide Ranzato e Davide Losi. E, infine, il medico come racconta Tuttosport: salutati Claudio Rigo e Fabio Tenore, come nuovo responsabile sanitario verrà promosso Luca Stefanini, affiancato da Nikolaos Tzouroudis e Marco Freschi.