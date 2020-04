Il torinese Alessandro Martorana non è solo uno degli stilisti più apprezzati d'Italia ma è anche lo stilista di riferimento di tanti, tantissimi calciatori bianconeri: "Se ci fossero i presupposti, Pogba tornerebbe eccome alla Juventus - le sue parole a Il Corriere Torino -. A Paul piace l’idea di una nuova esperienza a Torino. Se si è pentito di essere andato via? No, questo no. Anche Manchester è casa sua".



CONTATTI - "Ci sentiamo ogni settimana, siamo molto amici. Ci siamo conosciuti grazie al suo connazionale francese Evra. Non parliamo molto di calcio, anche se io da juventino ogni tanto ci provo. Paul è ancora molto legato alla Juve, dove ha tantissimi amici. Per dire, è venuto alla festa alle Ogr per l’addio al calcio di Andrea Barzagli. La Juve per lui è come una famiglia. Anche il Manchester United, è vero, ma italiani e francesi hanno un rapporto stretto, di cuginanza. Qui lui ha lasciato un pezzo del suo cuore".



ABITO - "L’abito giusto per una sua rentrée alla Juve? Un gessato come quelli dell’avvocato Agnelli che ho riadattato per Lapo Elkann, nero con la riga bianca larga. Pogba ha più estro di tutti".