Il futuro di Romelu Lukaku non sarà al Manchester United. Lo afferma il Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez. Il centravanti lascerà i Red Devils e si prepara a vivere una nuova esperienza in un campionato completamente diverso dalla Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Martinez ha ammesso che il giocatore è vicinissimo al passaggio all’Inter. Il suo approdo in nerazzurro permetterebbe ad Antonio Conte di avere a disposizione una prima punta congeniale ai suoi schemi. Al contempo, Mauro Icardi si troverebbe decisamente chiuso: l’attaccante argentino non è intenzionato a lasciare il club, ma, data l’evoluzione della situazione, potrebbe anche lasciare l’Inter. La Juventus continua a seguirlo, pronta ad affondare il colpo.