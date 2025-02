Martina Rosucci: 'I momenti difficili capitano. Caruso una grande giocatrice'

Getty Images



Juventus Women-Napoli, parla Rosucci

La centrocampista della Juventus Women Martinaha commentato la sfida contro il Napoli in conferenza stampa. Le sue parole:“Momenti difficili sappiamo che capitano durante le stagioni e le grandi squadre li affrontano e li superano. Era stata difficile la settimana dopo la Roma e l’abbiamo affrontata bene. Abbiamo perso una partita che ci ha portato in semifinale, oggi credo ci sia mancato solo il goal, abbiamo tirato tantissimo in porta, forse molto più di altre partite. Non abbiamo concesso molto ma come sempre quando non chiudi le partite come era successo a Sassuolo rischi di prenderlo. Oggi ci è mancato un po’ di cinismo”.

“Non è ancora ufficiale quindi oggi e giovedì Caruso non era in campo con noi. Una giocatrice forte e rappresentativa, le giocatrici come lei quando non ci sono mancano. Abbiamo un organico che può competere, in certi momenti esperienza e juventinità fanno la differenza. Non è il motivo per cui abbiamo perso o pareggiato oggi”.“Un ruolo nato con Montemurro, poi mi sono fatta male e ora con il nuovo mister ho ripreso. Nelle ultime partite ho giocato sempre lì. Un ruolo diverso perchè giochiamo a uomo e non a zona. Sto cercando di imparare tutto quello che si dice in settimana perchè per me sono fondamentali. Cerco di renderlo sempre più inconscio: quando non pensi a ciò che fai è perchè lo hai interiorizzato. Cerco di dare la mia presenza a livello di esperienza e voce, comunicare è importante”.