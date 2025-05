Getty Images



Juventus Women-Roma, la conferenza stampa di Rosucci

La Juventus Women si prepara ad affrontare la Roma domani alle ore 18 allo stadio Sinigallia di Como. Una sfida chiave, una finale, in palio c'è la Coppa Italia. Il difensore della Juventus Women Martina Rosucci è intervenuta in conferenza stampa alla vigilia. Le sue parole:"Una finale, quindi si descrive da sola. Giocarla in una cornice del genere con un panorama così speciale è sicuramente importante. Como è una società storica quindi per noi è un orgoglio. Si sfidano le due squadre che hanno predominato nel femminile. Sarà equilibrata ed entrambe vorremo il trofeo. Noi giochiamo per vincere e la Roma vorrà rifarsi".

"Una stagione senza dubbio stratosferica. Siamo state concentrate, abbiamo festeggiato a sufficienza. Dal primo giorno ci siamo concentrate sulla finale che è un obiettivo. Siamo motivate ed abbiamo lavorato bene, siamo pronte per giocare questa finale"."L'aspetto mentale in una finale in realtà dipende dal fatto che ti giochi una finale, un trofeo. Puoi scrivere la storia per te stessa e per il club. Al di là delle ultime partite, si prepara da sola, è una finale. Prevale questo"."Leggere il mio nome nella lista delle convocate è stata un'emozione indescrivibile dopo tutto questo tempo. Ho immaginato semplicemente di indossare il completino da allenamento e mi rende veramente orgogliosa. Sono e siamo concentrati su questa finale ora però".

VALORI IN CAMPO- "Ringrazio il mister per le parole ma non ci sono eredi di Sara Gama. Una figura unica, domani sarà ancora il nostro capitano e poi decideremo. Io faccio ciò che ho fatto dal giorno uno quindi cerco di essere un esempio positivo per le compagne. Il mio ruolo non cambia, sono la Martina di sempre e penso di incarnare al massimo i valori della Juventus".



GRANDI STADI- "Aprire i grandi stadi è un'opportunità. Quando vengono aperti si fa un buon numero, stanno vendendo tanti biglietti qui. Speriamo di dare tanto spettacolo e chiunque verrà potrà appassionarsi".



BRAGHIN E LE PAROLE SULLA CONCENTRAZIONE- "Le ultime partite non abbiamo brillato come prestazioni e risultati. Però domani è un'altra storia, è una finale, abbiamo vissuto ogni giorno per arrivare a giornate come domani. Lo Scudetto è il maggior risultato stagionale ma non tutti i giorni si può giocare una finale. L'abbiamo preparata per vincerla".