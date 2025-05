Getty Images



Parla Martina Rosucci

La centrocampista della Juventus Women Martinaha parlato alla presentazione di Dream Like Juventus Women, la produzione di Juventus Creator Lab con TikTok. Le sue parole:"È bello vedere le immagini della nostra festa. Una cosa speciale, un lancio di questo documentario, io ne ho fatto parte"."Giocare allo Stadium è sempre un'emozione incredibile, gia quando arrivi con il pullman. È stato bello arrivarci da campionesse d'Italia e festeggiare con i tifosi. Sono giornate che rimangono. Dei genitori mi hanno scritto che le figlie da quando sono state allo Stadium continuano a giocare a calcio nel giardino ed è bello perchè queste giornate servono proprio a questo, a permettere di inseguire un sogno".

"Gli Scudetti sono tutti bellissimi, questo arrivava dopo due anni difficili, abbiamo sofferto e quando arriva dopo la sofferenza ha un sapore diverso. Sono felice di essere parte di questo gruppo di giocatrici e di persone, questo ci ha permesso di arrivare allo Scudetto"."In realtà qualcosa di nuovo in cui siamo state noi stesse. Io sono stata naturalissima, vedremo come è uscito. Mi sono divertita, è stato diverso. La Juve è sempre un passo avanti a tutti, per creare un qualcosa del genere è una premiere e siamo un po' avanti".