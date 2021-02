Da poche settimane alla guida del programma "GO Goal" sulla nuova emittente GO TV (canale 163 del Digitale Terrestre), la giornalista Martina Quaranta a Il Resto del Carlino ha confessato la sua fede juventina. "Non l’ho mai nascosto, ma ho sempre seguito anche il Rimini Calcio - ha dichiarato la 24enne romagnola, che vanta un passato anche da fotomodella -. Sono innamorata di tutti i campionati, anche inglese e tedesco. Alle elementari le mie amiche giocavano con le Barbie, io scambiavo le figurine dei calciatori. A 11 anni mi hanno fatto la torta rosa con sopra la faccia di PaveI Nedved".



Gli ultimi scatti "social" di Martina Quaranta nella nostra fotogallery