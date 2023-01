La moglie di Leonardo, Martina, si é schierata al fianco dellacon un post pubblicato sui social:"Non è la bellezza.Non è la forza,e nemmeno la storia.Non è la fragilità come non è l’invincibilità.Non è l’infallibilità.Non è la presunzione come non è la perfezione.Il carisma è ascendente e non è coerente.Il carisma non si declassa, non si impolvera, non si inquina.Il Carisma è.Ieri, oggi, domani".