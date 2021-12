Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, importanti novità sull'attaccante su cui la Juventus potrebbe puntare a gennaio: si tratta di. L'attaccante classe '95, secondo la Gazzetta, ha rotto con il Manchester United e sarebbe addirittura "in fuga" dal club inglese. Come titola di spalla il giornale, Martial ha voglia di Juve. E i bianconeri, in cerca di gol, sarebbero una meta gradita al giocatore. Martial potrebbe rappresentare un'alternativa ai tanti nomi fatti fin qui: dal sogno Vlahovic, fino a Cavani - sempre dal Manchester United - e Icardi, fino a Scamacca per il quale ci sarebbe stato un incontro con il Sassuolo.