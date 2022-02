1









Anthony Martial è stato uno di giocatori più chiacchierati del mercato invernale. Su di lui anche l'interesse della Juventus, di cui il francese parla in un'intervista a concessa a Diario de Sevilla: "Sono davvero felice di essere qui e farò del mio meglio per vincere ogni partita e vincere l'Europa League. Per me è stata la decisione giusta perché sapevo che avrei giocato e per me giocare era la cosa più importante. Altri grandi club hanno cercato di convincermi, ma ho preferito venire al Siviglia perché sapevo che il Siviglia era un ottimo club, un club di famiglia. Per me è stata la decisione giusta". JUVE - "Sì. È vero. La Juventus ha cercato di ingaggiarmi. Stavo parlando con il mio agente e gli ho detto che preferivo andare al Siviglia. Era l'opzione migliore per me e la mia famiglia".