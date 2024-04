Juventus, Martial in lista: la situazione

La stagione al Manchester United

Presenze: 19

Gol: 2

Assist: 1

Minuti giocati: 629

La trattativa con Felipe Anderson è saltata proprio quando la Juventus pensava di averlo in pugno. La voglia del brasiliano di tornare in patria è stata decisiva. Una situazione che però non modifica i piani strategici della dirigenza bianconera, che continuerà adesso la ricerca per un nuovo esterno offensivo da aggiungere alla rosa.La prima ipotesi per "sostituire" Felipe Anderson, riguarda un altro elemento in scadenza di contratto: Anthony Martial del Manchester United, come riferisce Tuttosport. Attaccante duttile che sa giostrare sia da esterno sia da prima punta, è alla ricerca di una squadra perché il suo entourage non ha intenzione di rinnovare con il club inglese.e la concorrenza di altri club come il Tottenham. L’idea, però resiste e si ragiona su costi e benefici.Martial sta vivendo una stagione complicata con il Manchester United. Il classe 1995 infatti, a causa anche di un infortunio, non scende in campo da inizio dicembre. Di seguito i numeri della sua stagione.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!