Cosa manca per Martial alla Juve? Lo rivela Calciomercato.com: semplicemente, occorre l'accordo con lo United, le cui richieste sono chiare agli agenti di Martial ormai da tempo, riportate anche alla dirigenza juventina. Copertura totale dell'ingaggio (7,5 milioni per la restante metà di stagione) e pure un conguaglio per il prestito oneroso da circa 5 milioni in attesa di discutere eventuali condizioni per il riscatto, il contratto lungo di Martial (scadenza 2024 con opzione per il club di prolungarlo un'altra stagione) permette invece allo United di aprire alla formula del diritto e non dell'obbligo.