Il nome che un po' fa vibrare. E che potrebbe essere spendibile anche per il futuro. La Juve è su Anthony, secondo La Gazzetta dello Sport, e potrebbe fare tutto in poche ore. Possibilmente in prestito secco per sei mesi.Il francese, due stagioni fa a quota 17 gol in Premier League, ma appena due partite da titolare in questo campionato, ha 26 anni e tanta voglia di rivalutarsi. Con lui potrebbe arrivare anche Scamacca e a questo punto diventa "improbabile he tra nove mesi, al centro della Juve, ci sia ancora Alvaro Morata". Anche se Alvaro ha tutto il girone di ritorno per far cambiare idea alla Juventus.Per la Juve, il numero 9 è un pensiero fisso. Se Vlahovic resta un obiettivo complesso, il Sassuolo non ha voglia di cedere Scamacca. Con lo United, invece, Martial ha rotto. Il piano del francese è chiaro: via, via subito, in prestito o a titolo definitivo.