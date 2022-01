1









Non sono tempi facili per Anthony Martial. L'attaccante dello United è rimasto in panchina anche nella sfida di Premier League contro il Brentford, che i Red Devils hanno vinto con relativa semplicità. Rangnick ha schierato dal primo minuto un altro Anthony, Elanga: il giovane giocatore è andato anche in gol, così come Greenwood, in un match che ha semplicemente marcato la differenza di valori in campo. DAI TIFOSI - "Vedi come si fa? Questo è l'Anthony che serve". Così i tifosi dello United hanno stuzzicato via social per tutto il tempo l'altro Anthony, proprio Martial. Il francese resta il primo obiettivo di mercato dei bianconeri. Una volta trovata la quadra per il centrocampo, la Juve si rifarà sotto per l'ex talento del Monaco, oggi ai margini del Manchester di Cristiano Ronaldo. La rottura sembra netta. E l'avvicina ancora di più a Torino.