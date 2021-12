Due sole partite da titolare in Premier League, una in Coppa di Lega e una in Champions League, troppo poco per un giocatore come lui, arrivato a cifre altissime e finito nelle retrovie. L'ex Monaco vuole lasciare il Manchester United in inverno, quando i bianconeri prenderanno un nuovo centravanti. E mentre Vlahovic della Fiorentina è il grande sogno estivo, serve qualcuno che tappi il buco ora. E chi meglio di un giocatore scontento e voglioso di rimettersi in gioco, perché ancora giovane. Il suo agente, Philippe Lamboley, la scorsa settimana ha parlato chiaro: "Anthony vuole andare via. Ha solo bisogno di giocare. Parlerò presto con il club". E Ringnick è arrivata una risposta altrettanto forte: "Non parlo con gli agenti attraverso i media. E a essere onesto, quello che dice Lamboley non mi interessa molto. Il giocatore non ha ancora parlato con noi. Deve essere lui, se davvero vuole andare, a informarci".La volontà, però, è ciò che più conta e in questo caso è molto forte. All'estero si è parlato di un sondaggio di molte squadre comprese due francesi come PSG (decisamente improbabile) e Lione (dove tutto è cominciato), ma Anthony non può dimenticare che la Juve, nel 2018, prese informazioni per lui e così continua a sperarci. Secondo la Gazzetta dello Sport,