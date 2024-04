Sandroai microfoni di Mediaset, nel programma Pressing, ha commentato la gara che attende la Juventus in programma martedì sera allo Stadium. Le sue parole:"In questo momento la Juventus rischia la Champions in modo serio. Secondo me con la Lazio ha toccato il fondo e quando tocchi il fondo poi rimbalzi e puoi risalire. Martedì però è l'ultima spiaggia per la Juventus e per Allegri. Ultima spiaggia anche per Massimiliano Allegri? Beh, cioè, voglio dire, comandano i risultati alla fine. Per Allegri in questa stagione? No, non credo in questa stagione, in questa stagione assolutamente no, ma per l'anno prossimo...".