Andre Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha parlato dell'attuale situazione nel mondo del calcio ai microfoni di Le Phoceen: "Gli assembramenti fuori dallo stadio non dovrebbero essere consentiti. L'altroieri ho visto una cosa assurda, per me è stato uno scandalo. Immaginate quanti sostenitori potrebbero pensare di venire a vedere OM--PSG a porte chiuse... Se prendiamo misure, dobbiamo andare fino in fondo". La federazione francese ha sospeso tutti gli eventi, si attende solo l'annuncio ufficiale del rinvio a data dal destinarsi anche della Ligue 1 a causa della diffusione del coronavirus.