Marsiglia o Fiorentina? Nicolò Fagioli ha scelto

In attesa di raggiungere un accordo con la, Nicolòha manifestato la sua preferenza per la. Il centrocampista bianconero ha deciso di dare priorità ai viola, dimostrando il suo interesse per un trasferimento alla squadra toscana. La trattativa tra le due società è ancora in corso e si cerca di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. La Fiorentina, dunque, sembra essere in vantaggio nella corsa per Fagioli, che avrebbe già espresso la volontà di vestire la maglia viola, confermando così l’importanza della destinazione per il suo futuro professionale. Lo riporta Sky Sport.