Marsiglia, lo sfogo di De Zerbi: 'Mi avete rotto le p***e. Vado controcorrente, come diceva il Papa'

Lo sfogo di De Zerbi sul ritiro del Marsiglia a Roma

Dopo settimane difficili caratterizzate da una notevole crisi di risultati, ieri ildell'ex Juventus Adrien Rabiot ha vinto per 4 a 1 contro il Brest conservando il secondo posto fondamentale in zonain Ligue 1, alle spalle del PSG che si è già laureato campione. Al termine della sfida, il tecnicosi è sfogato duramente nei confronti dei giornalisti transalpini, e in particolar modo si è espresso sui giudizi dati in merito alla scelta di portare la sua squadra in ritiro a Roma.

Cosa succede con Rabiot

“Per tutta la settimana mi avete fatto una testa così con la storia del ritiro: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa", le parole dell'allenatore dell'OM. "Mi avete rotto le palle. Ho sempre fatto le cose non catalogate, non potete mettermi dentro degli schemi, vado controcorrente quando penso sia necessario, come diceva Papa Francesco. Se penso serva, vado contro tutti”.De Zerbi ha poi aggiunto: “Siamo andati a Roma perché non abbiamo trovato un impianto altrove. Siamo andati a Roma non per chiuderci non come in un monastero, ma per capire che ci stiamo giocando un posto in Champions, dove il Marsiglia è andato solo tre volte negli ultimi dieci anni. Questa è la verità: amen”.La qualificazione o meno della squadra francese in Champions League, tra l'altro, potrebbe essere decisiva anche per il futuro dello stesso Rabiot, che qualora non avesse la possibilità di disputarla potrebbe pure decidere di cambiare aria, dopo una sola stagione in cui, al di là di tutto, è stato tra i principali protagonisti del Marsiglia.