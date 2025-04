Marsiglia in crisi totale: De Zerbi valuta un ritiro in Italia

Getty Images

Ildie dell'ex Juventus sta attraversando un momento di importante crisi: lo scorso week-end la squadra francese ha subito la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di Ligue 1, perdendo 3-0 contro il Monaco e scivolando al terzo posto in classifica, ovvero l'ultimo utile per accedere alla prossima edizione della Champions League. Il margine sul Lione dell'ex Milan Paulo Fonseca, attualmente quarto, è ora di solo un punto.De Zerbi è stato criticato parecchio per l'improvviso calo di forma della squadra e ora è sotto pressione, perché la dirigenza gli chiede almeno la qualificazione in Champions League (se non fosse raggiunto questo obiettivo, anche lo stesso Rabiot potrebbe optare per cambiare aria, dopo appena una stagione).

Il Marsiglia in ritiro in Italia?

Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'allenatore ex Sassuolo starebbe valutando un ritiro di diverse settimane lontano dal campo de La Commanderie e potrebbe trasferire la squadra in Italia, per mantenere alta la concentrazione dei giocatori fino alla fine della stagione. Sabato sera, intanto, il Marsiglia tornerà in campo al Velodrome per una sfida da non fallire contro il Montpellier, ultimissimo con soli quindici punti in classifica.