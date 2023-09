Periodo caldo per il l'Olympique, che ieri ha annunciato Gennarocome nuovo allenatore. L'ex tecnico del Milan, però, non è stato il primo nome cercato dal presidente dell'OM Pablo Longoria dopo le dimissioni di Marcelino. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, prima di Gattuso la compagine marsigliese ha contattato l'ex PSG Christophe Galtier ma soprattutto Zinedine. L'ex giocatore della Juve e del Real Madrid ha però declinato l'offerta in quanto non convinto del progetto marsigliese.