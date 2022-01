Come riportano più fonti dalla stampa francese, la Fifa si sarebbe pronunciata sul trasferimento di Papà Gueye nel luglio 2020 dal Watford al Marsiglia, infliggendo il blocco del mercato al club francese per le prossime due finestre. La decisione entrerà in vigore dalla prossima estate, ma di fatto blocca l'eventuale cessione di Milik alla Juventus: quello del polacco è uno dei nomi fatti in queste settimane tra le ipotesi per rinforzare la squadra di Allegri.