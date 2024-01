Le parole dell'ex Juve Luca Marrone in esclusiva a ilBianconero

. Con la maglia bianconera, del resto, è letteralmente cresciuto, prima di tutto come uomo, vincendo due volte il Torneo di Viareggio e togliendosi poi la soddisfazione di mettere in bacheca tre scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, ai tempi di Antonio Conte. Mica male.: è al Lecco, dove è approdato in estate per portare qualità ed esperienza a una squadra neopromossa, dopo la parentesi al Monza e, prima ancora, un bel peregrinare in varie parti d'Italia, da Carpi a Verona, da Bari a Crotone, con una tappa anche in Belgio tra il 2016 e il 2017.Ci sono cresciuto, facendo tutta la trafila delle giovanili. Ma il ricordo più bello è indubbiamente quello legato al pomeriggio dell'addio di Alex Del Piero, una leggenda: quel giorno (il 13 maggio 2012, nella partita contro l'Atalanta all'Allianz Stadium, ndr.) ho anche segnato un gol, davanti a tutta la mia famiglia. Un momento bellissimo, indimenticabile.Effettivamente sì, innanzitutto perché anche nel primo anno di Conte non era impegnata in Champions League e si poteva concentrare solo sul campionato. Poi arrivava da risultati negativi, da una fase di difficoltà, ma si è sempre compattata ed è riuscita a uscirne, proprio come oggi. E adesso la Juve è lì, speriamo vada a finire come nel 2012.Da tifoso spero davvero che possa riuscirle il sorpasso definitivo all'Inter, che però è molto attrezzata, ha una rosa completa e giocatori forti che possono competere su più fronti. I favoriti restano i nerazzurri, ma spero che la Juve possa farcela sul lungo termine.Pesante (ride, ndr.). Antonio è un "martello" anche sotto l'aspetto mentale, con lui devi essere sempre connesso al 100%. Nei suoi allenamenti si andava a mille all'ora, lui era sempre lì, "in agguato", a controllare che nessuno rubasse un metro nelle corse, super concentrato dal lunedì alla domenica, senza mai mollare. Poi i risultati gli davano ragione, quindi motivava tutti.Allegri sta indubbiamente facendo un gran lavoro, è bravissimo come gestore di campioni, ma Conte è stato il primo che ha creduto in me e che mi ha dato fiducia. Quindi sì, mi piacerebbe rivederlo in panchina, da tifoso in primis: ogni tanto si sentono voci in merito, e io in fondo ci credo.Sono sicuro che ci punterà molto: è una competizione importante, che offre la possibilità di alzare almeno un trofeo a fine stagione, cosa che fa sempre bene. Poi ogni anno in Coppa ci sono rotazioni in rosa, ma secondo me la Juve la affronterà al massimo.Alessandro è fantastico, si allena sempre benissimo e ha qualità importanti. Se continua così può togliersi grandi soddisfazioni, lo sta dimostrando ogni giorno.Lo ritengo sicuramente interessante e utile, perché permette a ragazzi giovani di mettersi subito alla prova con il calcio "vero", in un campionato come quello di Serie C dove si gioca forte; così crescono più velocemente.