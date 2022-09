Il difensore del Psg,, ha concesso un'ampia intervista ai microfoni di PSG Tv, dove ha anlizzato quello che sarà il big match di domani sera tra i francesi e la Juventus.- 'La Champions è sempre emozionante perchè è la competizione più importante da disputare. E' anche un occasione per affrontare avversari storici che hanno già vinto questo trofeo in passato'.- 'Le italiane lavorano molto su tattica e fisicità, sono sempre pronte a lottare fino alla morte. Mettono in difficoltà chiunque'.- 'Conosciamo in anticipo l'atmosfera e le tensioni che possono manifestarsi in una partita. Non esiste una formula magica. Il calcio è magico perché non sai mai cosa accadrà, ci sono sempre sorprese e devi essere pronto a tirarne fuori sempre il positivo. È una competizione importante per noi, per tutti i tifosi, per il mondo intero. È diverso. Tutto il grande le squadre ci giocano, questo è ciò che lo rende così importante'.- 'La forza che ci trasmettono i nostri tifosi è una motivazione in più per spronarci a fare bene. Averli dalla nostra parte in ogni gara al Parc de Princes ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. Si tratta di lavorare insieme. I giocatori hanno bisogno dello staff, lo staff ha bisogno dei giocatori e i giocatori hanno bisogno dei tifosi... Se continuiamo ad andare avanti insieme, lavorando insieme, i risultati saranno più facili'.