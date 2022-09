Il centrale del Psg, Marquinhos, è intervenuto ai microfoni di Psg Tv, dove ha presentato la sfida di domani contro la Juve.'Conosciamo in anticipo l'atmosfera e le tensioni che possono manifestarsi in una partita. Non esiste una formula magica. Il calcio è magico perché non sai mai cosa accadrà, ci sono sempre sorprese e devi essere pronto a tirarne fuori sempre il positivo. È una competizione importante per noi, per tutti i tifosi, per il mondo intero. È diverso. Tutto il grande le squadre ci giocano, questo è ciò che lo rende così importante'.