L'edizione odierna di Tuttosport rilancia l'interesse della Juventus per Marquinhos. Il difensore brasiliano ex Roma è uno dei nomi sulla lista di Fabio Paratici ma, ovviamente, il Psg è un osso duro, durissimo, con cui trattare. L'affare però potrebbe essere possibile inserendo Pjanic in uno scambio. Il bosniaco è giocatore molto gradito sotto la Tour Eiffel e per arrivare a lui il club francese sarebbe anche disposto a sacrificare il difensore brasiliano il cui contratto con i parigini scade nel 2022.