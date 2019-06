“Non ho bisogno di pensare al futuro, resto al PSG”: due settimane fa Marquinhos ha provato così a spegnere le voci di mercato. La volontà del nazionale brasiliano è chiara ma la situazione potrebbe cambiare qualora il club di Al-Khelaïfi riuscisse a completare un innesto importante in difesa: si inserisce in questo scenario il tentativo dei campioni di Francia per Matthijs de Ligt. Qualora il centrale olandese si trasferisse al Parco dei Principi, l’ipotesi della cessione di Marquinhos tornerebbe d’attualità: tra i club che osservano con interesse la situazione c’è la Juventus.